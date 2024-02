NextEra Energy Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Addex Therapeutics":

Die Aktie der Nextera Energy wurde in den letzten 200 Handelstagen charttechnisch betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses beträgt aktuell 64,66 USD, was einem Unterschied von -12,45 Prozent zum letzten Schlusskurs (56,61 USD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 59,28 USD, was einem Unterschied von -4,5 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit ergibt sich in diesem Fall eine neutralere Bewertung der Nextera Energy-Aktie, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie der Nextera Energy daher charttechnisch mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Von Analysten aus Research-Abteilungen wurde die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 87,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,27 Prozent darstellt, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Nextera Energy.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Nextera Energy weist hierbei einen Wert von 27,88 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel der Stromversorger (130,02) als deutlich günstiger und daher unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält der Titel die Empfehlung "Gut".

Hinsichtlich der Dividende liegt Nextera Energy mit einer Ausschüttung von 3,78 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Stromversorger von 4,69 Prozent. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".