NextEra Energy Aktie: Analysten geben Einschätzungen ab

NextEra Energy hat in den letzten drei Monaten insgesamt 10 Bewertungen von Analysten erhalten. Die durchschnittliche Bewertung für das Wertpapier ist “neutral”, bestehend aus 3 “positiven”, 6 “neutralen” und einer “negativen” Meinung. Die jüngeren Berichte der Analysten kommen zu einem ähnlichen Ergebnis, was zu einem “neutralen” Rating (3 mal “positiv”, 6 mal “neutral” und einmal “negativ”) für die Aktie von NextEra Energy im letzten Monat führt.

Basierend auf der Durchschnittskursprognose des Aktienwerts von 84,94 USD ergibt sich ein geringes Aufwärtspotenzial von 0,17 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 83,62 USD. Die Meinung der Analysten spiegelt eine Empfehlung für NextEra Energy in Höhe von 84,94 USD wider.

Bessere Dividenden-Aktien am Markt: Ist NextEra Energy noch eine lohnende Investition?

Das Verhältnis...