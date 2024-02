NextCure Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Aktie von Nextcure wurde in den letzten Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als neutral bewertet, da sie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nextcure beträgt 37,5, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,29, was für einen Zeitraum von 25 Tagen auch zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Nextcure. Der GD200 verläuft bei 1,44 USD, während der Aktienkurs bei 1,38 USD liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,21 USD, was einer Abweichung von +14,05 Prozent entspricht und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal die Einschätzung "Schlecht" für Nextcure vergeben, was langfristig zu einer positiven Bewertung durch institutionelle Seite führt. Auch die Erwartung einer Kursentwicklung von 371,01 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6,5 USD führen zu einer positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Gut" für Nextcure.