NextCure Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum gesetzt werden. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Nextcure-Aktie ansehen, beträgt der Wert aktuell 37. Dies zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Nextcure weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,89), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs für Nextcure daher eine "Neutral"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten haben Analysten aus Research-Abteilungen die Nextcure-Aktie insgesamt mit 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Nextcure vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Nextcure liegt bei 6,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 1,23 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 428,46 Prozent, was einer Einstufung von "Gut" entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie der Nextcure.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Nextcure wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen festgestellt, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nextcure daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nextcure verläuft aktuell bei 1,52 USD, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,23 USD liegt und somit einen Abstand von -19,08 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,23 USD, was einer aktuellen Differenz von 0 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal für die Nextcure-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".