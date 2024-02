NextCure Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Nextcure in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität für Nextcure in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nextcure liegt der RSI7 aktuell bei 24,59 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auf Basis des RSI wird dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Nextcure weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Nextcure-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Nextcure derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um +2,1 Prozent über dem GD200 des Wertes. Dies entspricht einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von +18,7 Prozent, was zu einem "Gut"-Wert für die Aktie in diesem Zeitraum führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Nextcure-Aktie lautet aktuell "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 345,21 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nextcure eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.