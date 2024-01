NextCure Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Nextcure-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,48 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,15 USD liegt und somit einen Abstand von -22,3 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,18 USD, was einer Differenz von -2,54 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,5 USD, was einer möglichen Steigerung um 465,22 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Nextcure-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als "Neutral" zu bewerten. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Nextcure-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Nextcure-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, des Sentiments und des Relative Strength Index.