NextCure Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Die Nextcure-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 27,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und dementsprechend ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis beruht, zeigt dagegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nextcure also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Jedoch wurde in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positiv über das Unternehmen Nextcure gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nextcure bei 1,48 USD liegt, während der aktuelle Kurs 1,2 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -18,92 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt dagegen bei 1,18 USD, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Nextcure wurde eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.