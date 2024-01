NextCure Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse der Nextcure-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,17 USD lag, was einer Abweichung von -20,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,19 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-1,68 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Nextcure-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nextcure überwiegend positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein bis zwei Tagen negative Themen die Überhand gewonnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Nextcure vorliegen, was zu einem insgesamt positiven Urteil führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nextcure liegt bei 6,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 455,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie.

Abschließend zeigt der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 42,11 und RSI25 von 53,27 eine neutrale Einschätzung für die Nextcure-Aktie. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung auf "Neutral" basierend auf dem RSI.