Nexstar Media-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten zwölf Monaten hat Nexstar Media insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Nexstar Media. Basierend auf einer Durchschnittsprognose von 196,5 USD pro Aktie ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 20,96 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Nexstar Media somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Nexstar Media. Es gab 11 positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Nexstar Media daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs von 162,45 USD sowohl dem 50- als auch dem 200-Tage-Durchschnitt nahe liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Nexstar Media.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum geändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Nexstar Media in diesem Punkt die Einstufung "Gut".