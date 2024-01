Nexstar Media Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Nuvation Bio":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Nexstar Media-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 44, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 39,91 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nexstar Media.

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Nexstar Media-Aktie stattgefunden, wovon 1 Bewertung "Gut" und 1 "Neutral" war. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Für den vergangenen Monat ergab sich eine Einstufung von 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 196,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 23,97 Prozent zeigt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung bezüglich Nexstar Media hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Nexstar Media diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Anlegerstimmung führt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für Nexstar Media basierend auf dem RSI, den Analystenbewertungen, dem Stimmungsbild und dem Anleger-Sentiment.