Nexstar Media Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Nexstar Media-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 158,49 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 173,77 USD, was einem Unterschied von +9,64 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 164,57 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +5,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Laut Analysten erhält die Nexstar Media-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 1 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Nexstar Media liegt bei 196,5 USD, was einer Entwicklung um 13,08 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nexstar Media-Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 19 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 48,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität gemessen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut".