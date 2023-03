Nexstar Media Aktie: Profi-Tipps von Experten im Überblick

In den vergangenen drei Monaten haben Analysten einmal eine Kaufempfehlung und zweimal eine neutrale Empfehlung für Nexstar Media ausgesprochen. Es gab keine negativen Bewertungen. Langfristig gesehen wird das Unternehmen von institutioneller Seite als neutral eingestuft, was auch in den jüngsten Reports bestätigt wurde. Im letzten Monat lautete die Bewertung des Wertpapiers daher insgesamt neutral (ein “gut”, zwei “neutral”, null “schlecht”). Die Analysten haben zudem den aktuellen Kurs von 153,05 USD untersucht und erwarten eine Kursentwicklung von 43,33 Prozent auf ein mittleres Kursziel von 221,44 USD. Insgesamt ergibt sich daher für das Wertpapier von Nexstar Media eine positive Bewertung seitens institutioneller Analysten.

Nexstar Media führt die Konkurrenz an

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Nexstar Media...