Nexoptic Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment für Nexoptic war in den letzten zwei Wochen eher neutral, so die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung laut dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nexoptic derzeit bei 0,05 CAD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 0,035 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -30 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,04 CAD, was einer Differenz von -12,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse somit das Rating "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Nexoptic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,89 Prozent, was eine Underperformance von -66,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Performance mit einer Rendite von 59,42 Prozent unter dem Durchschnittswert von 1,53 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Abschließend zeigt sich auch bei der Dividende eine Unterbewertung, da Nexoptic im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividende von 0 % aufweist, während der Durchschnitt bei 3,51 % liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.