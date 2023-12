Nexion-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Nexion-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Finanzkennzahlen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,14 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, da der RSI-Wert sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage über 70 liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -46 Prozent, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Jedoch zeigt sich die Nexion-Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 42 aufweisen. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Finanzkennzahlen gemischte Signale für die Nexion-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und der RSI auf eine negative Tendenz hindeuten, während die fundamentale Bewertung positiver ausfällt. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.