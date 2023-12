Nexion Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von Nexion jedoch kaum verändert, weshalb sie von Experten eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für die Nexion zeigt aktuell einen Wert von 100, was auf eine Überkauftheit hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Eine Erweiterung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen hohen Wert von 90, was weiterhin auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Nexion derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,025 HKD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,03 HKD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Schließlich wird die Dividende von Nexion mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,12 % als niedriger bewertet. Die Differenz von 6,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung. Daher wird derzeit auch die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

