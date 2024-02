Nexion Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nexion wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Nexion derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nexion also in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nexion-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -37,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (0,03 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (0,04 HKD) mit einer Abweichung von -16,67 Prozent, was wiederum zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich hingegen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,97 der Aktie von Nexion 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (42,47). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Dividendenrendite hingegen hat Nexion mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,35%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund einer Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche von -6. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.