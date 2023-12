Nexi Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Nexi Spa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nexi Spa überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Nexi Spa überverkauft ist, mit einem Wert von 19,55, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nexi Spa-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung von Aktienkursen bezieht sich nicht nur auf harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse von Kommentaren in sozialen Medien zeigt überwiegend positive Befunde über Nexi Spa und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Nexi Spa beträgt 6,98 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,424 EUR liegt. Auf dieser Basis erhält Nexi Spa eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,36 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Nexi Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.