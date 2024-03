Nexi Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Nexi Spa ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nexi Spa-Aktie ergibt einen Wert von 68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 62,11. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Nexi Spa.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nexi Spa diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Nexi Spa derzeit bei 6,86 EUR verläuft, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,4 EUR, was einem Abstand von -6,71 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein schlechtes Signal mit einer Differenz von -9,22 Prozent.

Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien daher schlecht aus.