Nexgo Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Xgd. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 43,11 Punkte, was bedeutet, dass Xgd derzeit als "neutral" eingestuft wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,18, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xgd mit 40,39 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was einer "neutralen" Bewertung entspricht. Außerdem wird die Dividendenrendite von Xgd derzeit mit 1,18 Prozent angegeben, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche weist einen Wert von 1,26 auf, was zu einer "neutralen" Einschätzung der Dividendenpolitik von Xgd führt.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses hat Xgd in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 38,95 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +51,17 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche als auch zum "Informationstechnologie"-Sektor wird Xgd mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Dies sind wichtige Kriterien, die bei der Analyse und Bewertung von Xgd zu berücksichtigen sind.