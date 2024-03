Nexgo Aktie: Was soll die Aufregung?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preisgünstigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Xgd hat derzeit ein KGV von 40,39, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Xgd im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" eine Rendite von 38,95 Prozent erzielt, was 54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -9,89 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier hat sich Xgd mit einer Rendite von 48,84 Prozent deutlich besser entwickelt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Xgd derzeit bei 1,18 Prozent, leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,2 Prozent. Die geringe Differenz führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Xgd-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,76 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs weicht nur um 0,21 Prozent davon ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch um 8,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Xgd-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung.