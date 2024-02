Nexgel Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Nexgel-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1,99 USD gehandelt, was einer Entfernung von -6,57 Prozent vom GD200 (2,13 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,27 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Schlecht"-Signal erhält, da der Abstand -12,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Nexgel-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nexgel-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 65,3, was bedeutet, dass Nexgel weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung somit ein "Schlecht"-Rating für Nexgel.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Nexgel in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Nexgel auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Die Bewertung der Anleger-Stimmung zeigt, dass Nexgel in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Nexgel.