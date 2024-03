Nexgel Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Nexgel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,2 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,65 USD, was einem Unterschied von +20,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,42 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,5 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Nexgel also für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung. In den sozialen Medien wurde eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird negativ bewertet. Zusammengefasst erhält Nexgel daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht".

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert des Unternehmens. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nexgel-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nexgel.