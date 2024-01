Nexenration Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Nexen liegt bei 84,21, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 60,98 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung bei Nexen. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs kommt ebenfalls zu dem Ergebnis "Neutral". Der GD200 verläuft bei 4183,68 KRW, während der Kurs der Aktie bei 4110 KRW liegt, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -1,48 Prozent, wodurch die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität führt zu einem "Neutral"-Rating für Nexen. In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen blieb im Durchschnitt. Somit erhält die Nexen-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.