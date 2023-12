Nexenration Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nexen ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daher wird der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Nexen wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Daher führt dies zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Nexen-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 4175,65 KRW, was nahe dem letzten Schlusskurs von 4205 KRW liegt. Daher erhält Nexen auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4126,7 KRW nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nexen also basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nexen-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,68 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Nexen.

