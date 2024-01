Nexen Tire Aktie: Jetzt wird es konkret!

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz um Nexen Tire. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Themen gab, die von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nexen Tire daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Nexen Tire-Aktie ein Durchschnitt von 8108,25 KRW für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 7900 KRW, was einem Unterschied von -2,57 Prozent entspricht. Aufgrund dieser geringen Abweichung erhält das Unternehmen auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem Wert von 8168,4 KRW eine ähnliche Abweichung auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nexen Tire also auch in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nexen Tire mit einem Wert von 10,01 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Automatische Komponenten". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Nexen Tire liegt bei 1,35 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Automatische Komponenten" liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.