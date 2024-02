Nexcom Bearer and/or registered Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Nexcom A-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,276 EUR gehandelt, was 1,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da sie sich um 16,36 Prozent unter dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Nexcom A-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40,91 und der RSI25 für 25 Tage bei 47,73, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde die Nexcom A-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.