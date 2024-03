Nexam Chemical Holding AB Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Nexam Chemical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,28 SEK aufgewiesen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,2 SEK, was einem Unterschied von -2,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,08 SEK, weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +3,9 Prozent auf. Daher erhält die Nexam Chemical-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung bedacht.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über die Nexam Chemical-Aktie veröffentlicht und insgesamt wird eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment vergeben.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den vergangenen vier Wochen bei Nexam Chemical eine Verschlechterung erfahren. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nexam Chemical-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (45,77) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nexam Chemical.