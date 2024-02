Nexa tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Nexa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,85 Prozent erzielt, was 14,07 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,21 Prozent, wobei Nexa aktuell 14,07 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite für Nexa beträgt 0 Prozent, was 3,07 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Nexa in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI7 für Nexa mit 79,07 Punkten bewertet, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder Überkauftheit noch Überverkauft-Situationen, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nexa daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung für Nexa hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet, trotz des gestiegenen Interesses der Marktteilnehmer.

