Mit NexTech AR Solutions wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Nextech3dai gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Nextech3dai insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nextech3dai liegt aktuell bei 97,78 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Nextech3dai auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wertpapier von Nextech3dai in diesem Abschnitt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Nextech3dai-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung, die zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Nextech3dai aufgrund der einfachen Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nextech3dai eingestellt waren. Die überwiegend positiven Tage in der Diskussion und die positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält Nextech3dai von der Redaktion daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.