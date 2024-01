NexPoint Residential Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Stimmung bei NexPoint Residential Trust Inc in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 9,66 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem guten Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 55 USD, was einer guten Empfehlung von 59,74 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die NexPoint Residential Trust Inc-Aktie somit aus Analystensicht eine gute Empfehlung.