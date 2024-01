NexPoint Residential Aktie: Gigantischer Hammer!

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die NexPoint Residential Trust Inc-Aktie abgegeben. Diese eine Bewertung war "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die NexPoint Residential Trust Inc-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen. Basierend auf den Analystenratings liegt das durchschnittliche Kursziel bei 55 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 63,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (33,64 USD) darstellt. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Der Relative Strength Index (RSI) für die NexPoint Residential Trust Inc liegt bei 54,59, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen in den sozialen Medien häufiger positiv erwähnt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von NexPoint Residential Trust Inc bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.