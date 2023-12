Die NexGen Energy-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Nexgen Energy Aktienanalyse: Überbewertet und mit neutraler Stimmung

Die Aktie von Nexgen Energy ist derzeit mit einem KGV von 119,23 über dem Branchendurchschnitt von 67,59 für die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" bewertet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nexgen Energy-Aktie liegt bei 44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 44,68 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Nexgen Energy basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nexgen Energy derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 74,93 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Nexgen Energy derzeit überbewertet ist und eine neutrale Stimmung aufweist. Die Dividendenrendite liegt ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Einstufung führt.