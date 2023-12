NexGen Energy Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Nexgen Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nexgen Energy-Aktie liegt bei 53 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 48,69 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nexgen Energy.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nexgen Energy aktuell 0, was einer negativen Differenz von -74,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nexgen Energy eine "Schlecht"-Bewertung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Nexgen Energy beläuft sich auf 6,82 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,03 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,4 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,65 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den letzten Wochen wurde bei Nexgen Energy eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklungen wird Nexgen Energy in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.