Newton Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Aktienkurs von Newton verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent, was im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die durchschnittlich um -1,23 Prozent gefallen ist, eine Unterperformance von -21,85 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -1,39 Prozent verzeichnete, liegt Newton um 21,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich weist Newton eine Unterperformance auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Newton derzeit bei 22,22 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Newton beträgt aktuell 0 Prozent, was 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Newton ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 109,17 auf, was 121 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die mit einem KGV von 49,41 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.