Newton Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newton liegt derzeit bei 106,95 und damit 135 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 45 für die Branche Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Newton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche Metalle und Bergbau im Durchschnitt um -8,83 Prozent, was einer Underperformance von -14,25 Prozent für Newton entspricht. Darüber hinaus lag die Rendite im "Industrie"-Sektor bei -7,18 Prozent im letzten Jahr, wobei Newton 15,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Newton derzeit 0 auf. Dies führt zu einer negativen Differenz von -6,53 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Daher erhält Newton in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Newton im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, ohne dabei besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Zudem wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch stark negative Themen rund um Newton diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.