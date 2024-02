Newtek Business Services Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Newtekone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,7 Prozent erzielt, was 20,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 9,62 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt Newtekone aktuell 25,32 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung aufgrund einer kaum veränderten Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 14,64 USD, während die Aktie selbst bei 10,95 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund einer Distanz zum GD200 von -25,2 Prozent und zum GD50 von -14,18 Prozent in den vergangenen 50 Tagen.

Von 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten für die Newtekone-Aktie sind alle Einstufungen "Gut", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was die positive Einschätzung bestätigt.