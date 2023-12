Newtek Business Services Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Newtekone diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen geäußert wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Newtekone, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Newtekone einmal mit "Gut" bewertet und keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Newtekone vor, aber die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -100 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 0 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Newtekone-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 14,13 USD um -3,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (14,62 USD) abweicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (14 USD) liegt der letzte Schlusskurs nah (+0,93 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat Newtekone in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 18,28 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,97 Prozent im Branchenvergleich für Newtekone. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Newtekone 26,95 Prozent unter dem Durchschnittswert von 11,25 Prozent im letzten Jahr. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.