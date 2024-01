Newtek Business Services Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Newtekone stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Newtekone, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führte.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität für die Aktie von Newtekone in den vergangenen Monaten. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, wodurch die Gesamteinschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Newtekone.

Analysten schätzen die Aktie von Newtekone auf langfristiger Basis als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von insgesamt 18 Analysten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 0 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Newtekone. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen auf, die zu dieser Bewertung führen. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.