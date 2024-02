Watts Water Aktie: Der Knaller!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Watts Water beträgt das aktuelle KGV 23, während vergleichbare Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Aus fundamentaler Sicht ist Watts Water daher derzeit unterbewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Watts Water als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 13,9, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 31,43 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Aktie von Watts Water mit 28,92 Prozent deutlich unterhalb des Sektordurchschnitts von 389,16 Prozent. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 360,24 Prozent, was ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Watts Water ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Watts Water besonders positiv diskutiert. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die Diskussion eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt bekommt Watts Water daher eine "Gut"-Bewertung.