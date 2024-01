Newron SpA Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Newron Spa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 15,12 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, liegt für Newron Spa bei 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Newron Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 5,12 CHF. Der letzte Schlusskurs von 4,95 CHF liegt daher auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat sich Newron Spa mit einer Rendite von 218,84 Prozent deutlich positiv entwickelt, ebenso in der "Arzneimittel"-Branche mit einer Rendite von 215,84 Prozent. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Abschließend lässt sich festhalten, dass Newron Spa auf Basis der technischen Analyse und des Branchenvergleichs insgesamt positiv bewertet wird.