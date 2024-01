Newron SpA Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Newron Spa liegt bei 1,81, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 12,56 und wird ebenfalls als „Gut“ bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Über 14 Tage hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen äußerten sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Newron Spa. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Newron Spa 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bezüglich des Aktienkurses hat Newron Spa in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 283,33 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +281,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 1,72 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Newron Spa von 1 Prozent im letzten Jahr um 282,33 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie mit „Gut“ bewertet.