Newron SpA Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Newron Spa liegt bei 1,81, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 12,56 und deutet ebenfalls auf eine „gute“ Bewertung hin.

Die technische Analyse der Newron Spa-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 5,19 CHF für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,4 CHF, was einem Unterschied von +100,39 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Bewertung der Aktie hin, da der letzte Schlusskurs über beiden Durchschnittswerten liegt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit 14 Tagen positiver Stimmung über den gesamten analysierten Zeitraum. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Newron Spa gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat die Newron Spa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 283,33 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt nur um 1,72 Prozent gestiegen ist. Dies führt zu einer Überperformance von +281,62 Prozent für die Newron Spa. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 282,33 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Somit erhält die Newron Spa in dieser Kategorie eine positive Bewertung.