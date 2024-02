Newron SpA Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Newron Spa-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,18 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Newron Spa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurde Newron Spa von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine insgesamt "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Arzneimittelbranche. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Newron Spa als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Newron Spa-Aktie mit 158,97 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.