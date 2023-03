Newron Pharmaceuticals Aktie: Analyst sicher: Gewinne werden fliessen

Gurupress Kapitalmarkt Stratege Bernd Wünsche ist sicher: „Das Unternehmen wird in absehbarer Zeit profitabel sein wird“. Trotz einiger Rückschläge in der Vergangenheit, wie etwa verzögerten Zulassungen und klinischen Studien, geht Wünsche davon aus, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seinen Aktionären einen Mehrwert zu bieten. Er ist zuversichtlich, dass Newron Pharmaceuticals in der Lage sein wird, erfolgreichere Produkte und Therapien zu entwickeln, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine finanzielle Situation zu verbessern und Gewinne zu erzielen.

Ein Faktor, der zur positiven Stimmung beiträgt, ist das starke Managementteam des Unternehmens, das aus Experten mit umfangreicher Erfahrung in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie besteht. Dieses Team hat bereits gezeigt, dass es in der Lage...