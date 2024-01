Newport Exploration Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Newport Exploration derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,27 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,23 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,26 CAD führt zu einer Abweichung von -11,54 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Newport Exploration in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,51 Prozent, was einer Underperformance von -5,15 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche und dem "Materialien"-Sektor entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Newport Exploration aktuell mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 66, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Newport Exploration auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 15,09 % aus, was 11,44 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des möglichen Mehrgewinns.