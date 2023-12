Newpark Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können wichtige Hinweise auf die Entwicklung von Aktienkursen geben. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Newpark in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie als "Gut". Auch die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, hat sich in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich verändert. Daher erhält Newpark in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung und insgesamt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysten bewerten die Newpark-Aktie ebenfalls positiv. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Auch die Analyse für den letzten Monat ergab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 11,5 USD, gibt es ein Aufwärtspotenzial von 71,64 Prozent. Daher wird die Aktie auch von den Analysten als "Gut" bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Newpark-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Newpark als unterbewertet. Mit einem KGV von 21,95 liegt es insgesamt 30 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".