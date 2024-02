Newpark Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Bei Newpark zeigte sich eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Newpark-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 48,59, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Newpark.

Bei einer Dividende von 0 % liegt Newpark im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Analysten geben insgesamt ein "Gut"-Rating für Newpark, da 2 Kaufempfehlungen und keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11,5 USD, was auf eine positive Kursentwicklung hinweist. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zur Einstufung "Gut" für Newpark.