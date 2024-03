Newpark Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Newpark eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Newpark daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Von den Analysten wird die Newpark-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, bei denen es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 54,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Newpark eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 6,16 USD für die Newpark-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,12 USD, was einem Unterschied von +15,58 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (6,39 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,42 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Newpark also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Newpark mit einem Wert von 22,2 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 29,4 in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies führt zu einer Unterbewertung von 24 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.