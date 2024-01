Newpark Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Newpark-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 82 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 60,63, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Newpark.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Newpark bei 5,53 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,54 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +18,26 Prozent liegt. Der GD50 hingegen steht bei 7 USD, was zu einem Abstand von -6,57 Prozent führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Newpark in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Newpark im Vergleich zur Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 28,26 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die verschiedenen Bewertungen basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und der Dividende führen insgesamt zu einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung für die Newpark-Aktie.