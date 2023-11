Newpark Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Newpark hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 80,51 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 49,23 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,29 Prozent für Newpark in diesem Branchenvergleich. Der gesamte "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 49,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Newpark 31,29 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Newpark von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Newpark derzeit bei 5,25 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,96 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,57 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 6,92 USD, was einen Abstand von +0,58 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Newpark daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Newpark derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 14,6 Prozentpunkte (0 % gegenüber 14,6 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.